Чешский гигант намерен запустить производство артснарядов в Украине

Чехословацкая группа (CSG), которая является поставщиком боеприпасов в Центральной Европе, планирует построить завод по производству артиллерийских снарядов в Украине. О таких планах в интервью The Financial Times рассказал глава компании Михал Стрнад, сообщает Зеркало недели.

По его словам, сейчас он ведет переговоры с украинскими властями о начале строительства мощностей. Если он получит разрешение, CSG станет первой оборонной компанией ЕС, которая будет производить крупнокалиберные боеприпасы в Украине.

Также в планах компании создание конвейера для сборки грузовиков и технического обслуживания оружия, которое для ВСУ предоставляют союзники.

Странд отметил, что его компания потратит "несколько сотен миллионов евро" на запуск трех своих украинских производственных проектов и надеется добиться соглашения с властями уже в этом году.