У МЗС Італії висловилися проти використання її зброї для ударів по РФ

Італія виступає проти того, щоб Україна використовувала надіслану їй зброю для ударів по російській території. З посиланням на голову Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитує Sky News, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні" , - заявив Таяні.

Sky News нагадує про те, що цього понеділка віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко відреагував на заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження на використання озброєння.