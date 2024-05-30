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У МЗС Італії висловилися проти використання її зброї для ударів по РФ
Італія виступає проти того, щоб Україна використовувала надіслану їй зброю для ударів по російській території. З посиланням на голову Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитує Sky News, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні", - заявив Таяні.
Sky News нагадує про те, що цього понеділка віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко відреагував на заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження на використання озброєння.
"НАТО не може змусити нас вбивати в Росії, а також ніхто не може змусити нас відправити італійських солдатів воювати або вмирати в Україні", - заявив він та закликав усіх, хто "хоче війни" поїхати воювати до України.