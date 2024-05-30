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В МИД Италии высказались против использования ее оружия для ударов по РФ
Италия выступает против того, чтобы Украина использовала присланное ей оружие для ударов по российской территории. Со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует Sky News, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - заявил Таяни.
Sky News напоминает о том, что в этот понедельник вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование вооружения.
"НАТО не может заставить нас убивать в России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", - заявил он и призвал всех, кто "хочет войны" поехать воевать в Украину.