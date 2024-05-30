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В МИД Италии высказались против использования ее оружия для ударов по РФ

В МИД Италии высказались против использования ее оружия для ударов по РФ
Фото: Рixabay

Италия выступает против того, чтобы Украина использовала присланное ей оружие для ударов по российской территории. ﻿Со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует Sky News, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - заявил Таяни.

Sky News напоминает о том, что в этот понедельник вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование вооружения.

"НАТО не может заставить нас убивать в России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", - заявил он и призвал всех, кто "хочет войны" поехать воевать в Украину.

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