В МИД Италии высказались против использования ее оружия для ударов по РФ

Италия выступает против того, чтобы Украина использовала присланное ей оружие для ударов по российской территории. ﻿Со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует Sky News, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" , - заявил Таяни.

Sky News напоминает о том, что в этот понедельник вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование вооружения.