У Великобританії розпустили парламент напередодні виборів

У Великій Британії 30 травня розпустили парламент напередодні дострокових виборів, які відбудуться 4 липня. Про це йдеться на сайті британського парламенту, повідомляє Укрінформ.

«Розпуск парламенту відбувся у четвер, 30 травня 2024 року. Усі справи у Палаті громад та Палаті лордів завершені. Наразі в парламенті немає жодного депутата, всі місця у Палаті громад залишаються вакантними до завершення загальних виборів 4 липня 2024 року» , - йдеться у заяві.

Розпуск парламенту перед виборами є стандартною процедурою. Відповідно до британського законодавства, парламент має бути розпущений за 25 робочих днів до проведення загальних виборів.