В Великобритании распустили парламент накануне выборов

В Великобритании 30 мая был распущен парламент накануне досрочных выборов, которые состоятся 4 июля. Об этом идет речь на сайте британского парламента, сообщает Укринформ.

«Роспуск парламента произошел в четверг, 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены. Пока в парламенте нет ни одного депутата, все места в Палате общин остаются вакантными до завершения всеобщих выборов 4 июля 2024 года» , - говорится в заявлении.

Роспуск парламента перед выборами является стандартной процедурой. Согласно британскому законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов.