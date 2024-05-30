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На фронті загинула відома парамедик Ірина Цибух
У середу 29 травня 2024 року на фронті загинула медик добровольчого батальйону "Госпітальєри" 25-річна Ірина Цибух із позивним "Чека", повідомляє Українська правда.
"Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження.
01.06.1998 - 29.05.2024. У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося", – повідомили у "Госпітальєрах".
Коли відбудеться прощання повідомляють пізніше.