На фронті загинула відома парамедик Ірина Цибух

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У середу 29 травня 2024 року на фронті загинула медик добровольчого батальйону "Госпітальєри" 25-річна Ірина Цибух із позивним "Чека", повідомляє Українська правда.

"Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження.

01.06.1998 - 29.05.2024. У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося" , – повідомили у "Госпітальєрах".

Коли відбудеться прощання повідомляють пізніше.