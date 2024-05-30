На фронте погибла известная парамедик Ирина Цыбух

В среду 29 мая 2024 года на фронте погибла медик добровольческого батальона "Госпитальеры" 25-летняя Ирина Цыбух с позывным "Чека", сообщает Украинская правда.

"Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки - Госпитальерки Ирины Цыбух. За несколько дней до своего Дня рождения.

01.06.1998 - 29.05.2024. У нас нет слов. Никто до сих пор не верит в то, что произошло", – сообщили в "Госпитальерах".

Когда состоится прощание сообщат позже.