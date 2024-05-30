У ТЦК розповіли, як відбуватиметься розсилка повісток поштою

По завершенні 60 днів, відведених військовозобов'язаним на оновлення облікових даних, повістку можуть надіслати поштою — вона буде вважатися врученою﻿. Про це в інтерв'ю сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, повістка дійсно може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

Повістку надсилають на адресу зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного, якщо той до 16 липня не уточнив адресу свого місця проживання,

"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення" , — зазначив речник.

За словами Істоміна, отримувач повістки не повинен підписувати її. Підтвердженням вручення повістки є: