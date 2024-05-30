В ТЦК рассказали, как будет происходить рассылка повесток по почте

По истечении 60 дней, отведенных военнообязанным на обновление учетных данных, повестку могут отправить по почте — она будет считаться врученной﻿. Об этом в интервью сказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, сообщает Деловая столица.

По его словам, повестка действительно может быть направлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места жительства военнообязанного или резервиста.

Повестка направляется по адресу зарегистрированного места жительства военнообязанного, если тот до 16 июля не уточнил адрес своего места жительства,

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении" , — отметил спикер.

По словам Истомина, получатель повестки не должен подписывать ее. Подтверждением вручения повестки является: