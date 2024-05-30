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Німеччина закупить вісім систем Patriot для Бундесверу
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що збройні сили країни (Бундесвер) отримають загалом вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомляє Європейська правда.
Пісторіус розповів, що контракт на закупівлю перших чотирьох систем вже укладено.
"Ще одна заявка на закупівлю чотирьох Patriot перебуває на стадії підготовки", – додав міністр.
Поставка перших чотирьох систем має розпочатися з 2026 року.
Нові закупівлі в першу чергу покликані заповнити прогалини, які виникли через передачу Україні систем протиповітряної оборони.
Як відомо, Німеччина відгукнулась на прохання України надати батарею Patriot, навчання для цього вже тривають.
Крім того, у квітні Німеччина анонсувала глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.