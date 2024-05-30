Германия закупит восемь систем Patriot для Бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вооруженные силы страны (Бундесвер) получат всего восемь новых зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Европейская правда.

Писториус рассказал, что контракт на закупку первых четырех систем уже заключен.

"Еще одна заявка на закупку четырех Patriot находится на стадии подготовки" , – добавил министр.

Поставка первых четырех систем должна начаться с 2026 года.

Новые закупки в первую очередь призваны заполнить пробелы, которые возникли из-за передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Как известно, Германия откликнулась на просьбу Украины предоставить батарею Patriot, соответствующее обучение уже началось.

Кроме того, в апреле Германия анонсировала глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.