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Германия закупит восемь систем Patriot для Бундесвера
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вооруженные силы страны (Бундесвер) получат всего восемь новых зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Европейская правда.
Писториус рассказал, что контракт на закупку первых четырех систем уже заключен.
"Еще одна заявка на закупку четырех Patriot находится на стадии подготовки", – добавил министр.
Поставка первых четырех систем должна начаться с 2026 года.
Новые закупки в первую очередь призваны заполнить пробелы, которые возникли из-за передачи Украине систем противовоздушной обороны.
Как известно, Германия откликнулась на просьбу Украины предоставить батарею Patriot, соответствующее обучение уже началось.
Кроме того, в апреле Германия анонсировала глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.