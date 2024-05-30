У Керчі після ракетної атаки затонув російський катер "Мечта"

Внаслідок атаки Сил оборони України на тимчасово окупований Крим уночі в четвер, 30 травня, затонув російський лоцманський катер "Мечта". Про це пише Astra із посиланням на джерела в екстрених службах.

За даними ЗМІ, уламки збитої ракети пошкодили катер на Керченській поромній переправі, і він затонув.

Усі члени екіпажу встигли залишити судно, повідомляє Astra.