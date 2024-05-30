Передплата за 50% - літня акція!
У Керчі після ракетної атаки затонув російський катер "Мечта"
Внаслідок атаки Сил оборони України на тимчасово окупований Крим уночі в четвер, 30 травня, затонув російський лоцманський катер "Мечта". Про це пише Astra із посиланням на джерела в екстрених службах.
За даними ЗМІ, уламки збитої ракети пошкодили катер на Керченській поромній переправі, і він затонув.
Усі члени екіпажу встигли залишити судно, повідомляє Astra.
Лоцманський катер "Мечта" проєкту 1459 було виготовлено 1985 року на Ленінградському заводі Пелла. Це сталеве однопалубне судно з уступом у носі, одноярусною рульовою рубкою і з кормовим розташуванням дизельних двигунів. Він використовується для доставки і зняття лоцманів із суден, що прямують у порти або з портів.