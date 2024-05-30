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В Керчи после ракетной атаки затонул российский катер "Мечта" – СМИ
В результате атаки Сил обороны Украины на временно оккупированный Крым ночью в четверг, 30 мая, затонул российский лоцманский катер "Мечта". Об этом пишет Astra со ссылкой на источники в экстренных службах.
По данным СМИ, осколки сбитой ракеты повредили катер на Керченской паромной переправе, и он затонул.
Все члены экипажа успели покинуть судно, сообщает Astra.
Лоцманский катер "Мечта" проекта 1459 изготовлен в 1985 году на Ленинградском ССЗ Пелла. Это стальное однопалубное судно с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и с кормовым расположением дизельных двигателей. Он используется для доставки и снятия лоцманов с судов, следующих в порты или из портов.