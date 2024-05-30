В Керчи после ракетной атаки затонул российский катер "Мечта" – СМИ

В результате атаки Сил обороны Украины на временно оккупированный Крым ночью в четверг, 30 мая, затонул российский лоцманский катер "Мечта". Об этом пишет Astra со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным СМИ, осколки сбитой ракеты повредили катер на Керченской паромной переправе, и он затонул.

Все члены экипажа успели покинуть судно, сообщает Astra.