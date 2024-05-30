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Нацполіція: Війська РФ скинули на Лиман п'ять авіабомб

Нацполіція: Війська РФ скинули на Лиман п'ять авіабомб
Фото: dn.npu.gov.ua

У середу, 29 травня, російські окупанти скинули п'ять авіабомб на Лиман Донецької області. Внаслідок удару поранення отримали вісім місцевих мешканців. Про це йдеться у повідомленні поліції Донецької області.

За даними правоохоронців, армія РФ атакувала місто бомбою Грім-E1 та чотирма авіабомбами УМПБ Д-30 СМ.

Ударом пошкоджено три багатоквартирні будинки, медустанову, релігійну споруду та будівлю служби експресдоставки.

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