Нацполиция: Войска РФ сбросили на Лиман пять авиабомб

В среду, 29 мая, российские оккупанты сбросили пять авиабомб на Лиман Донецкой области. В результате удара ранения получили восемь местных жителей. Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, армия РФ атаковала город бомбой Гром-E1 и четырьмя авиабомбами УМПБ Д-30 СМ.

Ударом повреждены три многоквартирных дома, медучреждение, религиозное сооружение и здание службы экспресс-доставки.