Ультраправі можуть отримати найбільше місць в Європарламенті – Politico

Після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії (ЄНП) президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Про це свідчить прогноз Politico, повідомляє Європейська правда.

Такий розподіл мандатів ще не означає, що ЄНП, яка сьогодні є найбільшим політичним блоком у Європарламенті, посяде друге місце, оскільки фрагментовані крайні праві партії майже напевно не зможуть об'єднатися. Однак це свідчить про те, що Європа рухається вправо.

Згідно з прогнозом, ЄНП, яка прагне здобути перше місце на виборах наступного тижня, розраховує отримати 170 мандатів. Водночас дві основні праві групи – "Європейські консерватори і реформісти" та "Ідентичність і демократія" – претендують на 144 місця.

У ЄП є й інші крайні праві партії, чиї депутати майже гарантовано пройдуть до парламенту. "Альтернатива для Німеччини", за прогнозами, отримає 16 місць, а "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана претендує на 10 місць.

Французька партія "Реконкіста" претендує на п'ять місць, польська "Конфедерація" – на шість, а прокремлівська болгарська партія "Відродження" – на три.

Таким чином, кількість ультраправих депутатів Європарламенту зросте до 184.

Як ці ультраправі депутати Європарламенту об'єднаються після виборів, поки що залишається відкритим питанням.

Марін Ле Пен із "Національного об'єднання" з Франції заохочує прем'єрку Італії Джорджію Мелоні сформувати ультраправу супергрупу в парламенті і стати однією з провідних політичних сімей Європи.

Прогнозують, що "Національне об'єднання" стане провідною національною партією в групі "Ідентичність і демократія", тоді як "Брати Італії" Мелоні можуть стати найбільшою національною партією в "Європейських консерваторів і реформістів".

Мелоні заявила, що відкрита до співпраці з будь-якими правими партіями, але вона також отримала пропозицію об'єднатися з ЄНП фон дер Ляєн.