Українські екіпажі висловили розчарування танками Abrams, наданими США. Військові розповіли про низку слабких місць та недоліки бронетехніки, які ставлять під сумнів їхню користь на фронті. З посиланням на матеріал CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

Екіпажі, які пройшли підготовку в Німеччині, заявили, що основний бойовий танк американських збройних сил вартістю 10 мільйонів доларів не має броні, здатної зупинити сучасну зброю.

Українські екіпажі, які пройшли підготовку в Німеччині, заявили, що в основного бойового танка американських збройних сил вартістю 10 мільйонів доларів немає броні, здатної зупинити сучасну зброю.

"Його броня недостатня для цього моменту. Вона не захищає екіпаж. Насправді, сьогодні це війна безпілотників. Тому тепер, коли танк виїжджає, вони [російські війська] завжди намагаються їх підбити" , — сказав один із членів екіпажу із позивним "Джокер".

Його колега, із позивним "Дніпро", додав, що ці танки — "ціль номер один".

"Без захисту екіпаж не виживе на полі бою" , — сказав він.

Усі 31 танк Abrams, розгорнутий в Україні, задіяні поблизу лінії фронту на сході країни, кажуть солдати 47-ї механізованої бригади, яка розпоряджається усіма цими танками. У квітні представники Пентагону заявили, що танки Abrams були відкликані з передової через загрозу російських ударних безпілотників, хоча 47-та бригада заявила, що деякі з них все ще в строю.

"Український екіпаж висловив розчарування тим, що танки були створені для натовського стилю ведення війни, в якому авіація й артилерія готують поле бою перед тим, як танки й піхота наступають. Київ давно нарікає на брак артилерії та авіації" , — зазначає CNN.

Представник українського міністерства оборони повідомив виданню, що "Україна зараз тестує і вдосконалює техніку, яка від початку не була готова до нашої війни".