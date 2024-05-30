Украинские экипажи выразили разочарование танками Abrams, предоставленными США. Военные рассказали о ряде слабых мест и недостатках бронетехники, ставящих под сомнение их пользу на фронте. Со ссылкой на материал CNN, сообщает Зеркало недели.

Экипажи, прошедшие подготовку в Германии, заявили, что у основного боевого танка американских вооруженных сил стоимостью 10 миллионов долларов нет брони, способной остановить современное оружие.

"Его броня недостаточна для этого момента. Она не защищает экипаж. На самом деле сегодня это война беспилотников. Поэтому теперь, когда танк выезжает, они [российские войска] всегда пытаются их подбить" , — сказал один из членов экипажа с позывным "Джокер".

Его коллега с позывным "Днепр" добавил, что эти танки — "цель номер один".

"Без защиты экипаж не выживет на поле боя" , — сказал он.

Все 31 танк Abrams, развернутый в Украине, задействованные вблизи линии фронта на востоке страны, говорят солдаты 47-й механизированной бригады, распоряжающейся всеми этими танками. В апреле представители Пентагона заявили, что танки Abrams были отозваны с передовой из-за угрозы российских ударных беспилотников, хотя 47 бригада заявила, что некоторые из них все еще в строю.

"Украинский экипаж выразил разочарование тем, что танки были созданы для натовского стиля ведения войны, в котором авиация и артиллерия готовят поле боя перед тем, как танки и пехота наступают. Киев давно нарекает на нехватку артиллерии и авиации" , — отмечает CNN.

Представитель украинского министерства обороны сообщил изданию, что "Украина сейчас тестирует и совершенствует технику, которая изначально не была готова к нашей войне".