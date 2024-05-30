В Україні стартувала програма компенсацій аграріям за розмінування земель

В Україні запущено програму державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель. З посиланням на Міністерство економіки, повідомляє ЛігаБізнес.

Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат на вартість розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки та почав працювати на них.

Участь у програмі можуть взяти аграрії, землі яких вже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Такі аграрії вже з 30 травня можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації до Центру гуманітарного розмінування.

Обов'язкові умови для участі у програмі:

землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій

факт забруднення ділянок підтверджено Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД

аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника – не громадянин держави-агресора

фермер немає податкового боргу, його підприємство перебуває у стадії ліквідації чи банкрутства.

Якщо всі необхідні документи надані, а умови виконані, Центр вносить аграрія до переліку фермерів, яким пропонується надати компенсацію.

Перелік розглядає спеціальна комісія, яка ухвалює остаточне рішення.

Фермер отримає компенсацію 80% суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартості, визначеної відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки. Якщо вартість вище, то уряд відшкодує 80% вартості, розрахованої з урахуванням методологічних рекомендацій.

Подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони можуть це зробити через Державний аграрний реєстр.

Після цього їх заявки опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери у системі Prozorro.

Участь у цих тендерах зможуть взяти всі охочі сертифіковані оператори протимінної діяльності, які визначатимуть вартість розмінування на відкритих торгах у системі.