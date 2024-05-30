В Украине стартовала программа компенсаций аграриям за разминирование земель

В Украине запущена программа государственных компенсаций аграриям за разминирование сельскохозяйственных земель. Со ссылкой на Министерство экономики, сообщает Лига.Бизнес.

Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.

Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Такие аграрии уже с 30 мая могут заполнить и подать заявку на получение компенсации в Центр гуманитарного разминирования.

Обязательные условия для участия в программе:

земли расположены на деоккупированной территории вне зоны боевых действий

факт загрязнения участков подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПМД

аграрий не находится под санкциями, конечный владелец товаропроизводителя – не гражданин государства-агрессора

фермер не имеет налогового долга, его предприятие не находится на стадии ликвидации или банкротства.

В случае, если все необходимые документы предоставлены, а условия выполнены, Центр вносит агрария в перечень фермеров, которым предлагается предоставить компенсацию.

Перечень рассматривается специальная Комиссия, которая выносит окончательное решение.

Фермер получит компенсацию 80% суммы, израсходованной на оплату услуг по разминированию, если фактическая цена не превышает стоимость, определенную в соответствии с методологическими рекомендациями Минэкономики. Если стоимость выше, то правительство возместит 80% стоимости, рассчитанной на основе методологических рекомендаций.

Подавать заявки на компенсации могут фермеры, только планирующие начать разминирование собственных участков или на которых работают как арендаторы. Они могут сделать это через Государственный аграрный реестр.

После этого их заявки прорабатываются Центром гуманитарного разминирования, объявляющим соответствующие тендеры в системе Prozorro.

Участие в этих тендерах смогут принять все желающие сертифицированные операторы противоминной деятельности, которые будут определять стоимость разминирования на открытых торгах в системе.