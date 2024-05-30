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В Офісі генпрокурора повідомили, скільки засуджених вже приєдналися до лав ЗСУ
Наразі 775 засуджених приєдналися до Збройних сил України. Загалом до суду подано 2400 клопотань про звільнення від покарання для мобілізацїі до ЗСУ.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Наразі суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 клопотань про службу засуджених у ЗСУ.
В Офісі генпрокурора зазначили, що найбільше виявили бажання мобілізуватися засуджені, які відбувають покарання у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.