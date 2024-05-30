В Офисе генпрокурора сообщили, сколько осужденных уже присоединились к ВСУ

В настоящее время 775 осужденных присоединились к Вооруженным силам Украины. Всего в суд подано 2400 ходатайств об освобождении от наказания для мобилизации в ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 ходатайств о службе осужденных в ВСУ.

В Офисе генпрокурора отметили, что больше всего изъявили желание мобилизоваться осужденные, отбывающие наказание в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.