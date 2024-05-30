AliExpress відмовляється доставляти товар до РФ і приймати рублі

Китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress, посилила умови для російського бізнесу: перестала брати рублі і не дозволяє оформити доставку до Росії. З посиланням на росЗМІ, повідомляє Новое время.

«З російських карт оплата більше не проходить, за винятком деяких банків, але, найімовірніше, Alibaba ці гроші просто поверне через кілька днів» , — сказав експерт на ринку маркетплейсів Артем Бобцов.

За його словами, тепер російським покупцям доведеться задіяти схеми з казахстанськими, киргизькими та вірменськими картами. При цьому для фізичної доставки товарів у Росію доведеться вдатися до транзитних схем, що призведе до подорожчання і втрати економічного сенсу в придбанні продукції на маркеплейсі.

«Alibaba — улюблене джерело товарів для багатьох так званих перекупів: це оптові ринки, магазини, продавці на маркетплейсах. Очевидно, що для цих гравців тепер настали ті самі часи, що і для більших економічних контрагентів, які під санкціями вже живуть понад два роки і вчаться обходити їх усілякими способами. Тепер і малому, і середньому бізнесу доведеться придумувати якісь обхідні варіанти...

Доведеться задіяти схеми з казахськими, киргизькими, вірменськими картами, але не зовсім зрозуміло, як фізично товар буде відправлятися в Росію. Тим паче окремо повідомляється, що зміни запроваджуються не тільки в платіжну політику, а й у політику відправлення товарів. Мабуть, доведеться придумати якісь транзитні схеми, і це означатиме, звичайно, подорожчання. Таким чином, ці покупки можуть просто втратити будь-який економічний сенс» , — зазначає експерт.

Зазначається, що банки Білорусі та Центральної Азії можуть проводити платежі на майданчиках китайської корпорації в колишньому режимі.

«Рішення майданчика може бути пов’язане, насамперед, із загрозою вторинних санкцій, про які Китай досить відкрито говорить» , - наголосив економічний експерт Семен Новопрудський.

У пресслужбі AliExpress СНД заявили, що оплата і доставка товарів на AliExpress працюють у звичайному режимі.