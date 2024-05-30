AliExpress отказывается доставлять товар в РФ и принимать рубли

Китайская компания Alibaba, владеющая маркетплейсом AliExpress, ужесточила условия для российского бизнеса: перестала принимать рубли и не позволяет оформить доставку в Россию. Со ссылкой на росСМИ, сообщает Новое время.

«С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней» , — сказал эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов.

По его словам, теперь российским покупателям придется задействовать схемы с казахстанскими, киргизскими и армянскими картами. При этом для физической доставки товаров в Россию придется прибегнуть к транзитным схемам, что приведет к удорожанию и потере экономического смысла в приобретении продукции на маркеплейсе.

«Alibaba — излюбленный источник товаров для многих так называемых перекупов: это оптовые рынки, магазины, продавцы на маркетплейсах. Очевидно, что для этих игроков теперь наступили те же времена, что и для более крупных экономических контрагентов, которые под санкциями уже живут больше двух лет и учатся обходить их всевозможными способами. Теперь и малому, и среднему бизнесу придется придумывать какие-то обходные варианты...

Придется задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию. Тем более отдельно сообщается, что изменения вводятся не только в платежную политику, но и в политику отправки товаров. Видимо, придется придумать какие-то транзитные схемы, и это будет означать, конечно, удорожание. Таким образом, эти покупки могут просто потерять какой-либо экономический смысл» , - отмечает эксперт.

Отмечается, что банки Белоруссии и Центральной Азии могут проводить платежи на площадках китайской корпорации в прежнем режиме.

«Решение площадки может быть связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, о которых Китай довольно открыто говорит» , - заявил экономический эксперт Семен Новопрудский.

В пресс-службе AliExpress СНГ заявили, что оплата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме.