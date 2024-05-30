Кабмін змінив умови невідключення електрики для бізнесу

Графіки відключення світла не будуть застосовуватися для деяких категорій підприємств. Йдеться про бізнес, який імпортує 80% електроенергії від свого споживання.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначив прем'єр, наразі Україна може імпортувати не більше 1,7 ГВт. Але Кабмін веде перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт. Для цього є всі технічні можливості.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії. Так, графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії" , - сказав Шмигаль.

Глава уряду пояснив, що це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі. Це своєю чергою означає, що буде більше світла в оселях українців.

Нагадаємо, навесні російські війська відновили обстріли енергетики України. Росіяни націлилися на теплові електростанції, ГЕС, розподільчі мережі та інші важливі енергетичні об'єкти.

На тлі серйозних руйнувань в Україні почали знову вимикати світло. Спочатку обмеження стосувалися лише бізнесу, проте потім були вводилися графіки і для звичайних споживачів.

Сьогодні в Україні не прогнозуються відключення світла. Проте енергетики все ще закликають українців бути заощадливими.