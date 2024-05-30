Кабмин изменил условия неотключения электричества для бизнеса

Графики отключения света не будут применяться для некоторых категорий предприятий. Речь идет о бизнесе, импортирующем 80% электроэнергии от своего потребления.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отметил премьер, сейчас Украина может импортировать не более 1,7 ГВт. Но Кабмин ведет переговоры, чтобы увеличить объемы до более чем 2 ГВт. Для этого есть все технические возможности.

"Сегодня принимаем постановление, устанавливающее справедливость для импортеров электроэнергии. Так, графики отключений не будут применяться к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии" , - сказал Шмыгаль.

Глава правительства объяснил, что это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, уменьшится дефицит мощности в энергосистеме. Это в свою очередь означает, что будет больше света в домах украинцев.

Напомним, весной российские войска возобновили обстрелы энергетики Украины. Россияне нацелились на тепловые электростанции, ГЭС, распределительные сети и другие важные энергетические объекты.

На фоне серьезных разрушений в Украине начали снова выключать свет. Сначала ограничения касались только бизнеса, однако затем были введены графики и для обычных потребителей.

Сегодня в Украине не прогнозируется отключение света. Однако энергетики все еще призывают украинцев быть экономными.