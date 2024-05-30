Чехія не може відправити в Україну майже половину закуплених снарядів через низьку якість – FT

Половину закуплених у рамках чеської ініціативи боєприпасів для України не може бути відправлено на поле бою так швидко, як планувалося, через низьку якість. Про це заявив Financial Times власник найбільшого постачальника снарядів у Центральній Європі, чеської групи CSG Міхал Стрнад, повідомляє Новое время.

Він підтвердив, що перші поставки артилерійських боєприпасів в Україну в рамках ініціативи почнуться в червні.

Близько 50% снарядів, куплених за дорученням чеського уряду в країнах Африки та Азії, не були достатньо якісними для того, щоб їх одразу можна було відправити на фронт. Тому компанія CSG змушена додавати до деяких із них відсутні компоненти власного виробництва, сказав Стрнад.

На тлі зростання цін із такими деталями виникають «великі проблеми», додав він.

При цьому чеська ініціатива залишається «на ходу», і CSG має намір доставити призначену їй частину поставок, уточнює Financial Times.

Група CSG та інші дрібніші чеські оборонні компанії виступають як посередники для закупівлі снарядів Україні за межами ЄС.