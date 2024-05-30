Люксембург виділив 5 млн євро на "Артилерійську коаліцію" для України

Люксембург виділив 5 мільйонів євро на фінансування матеріалів та обладнання для України в рамках коаліції "Артилерія", яку очолюють Франція та США і в якій бере участь саме герцогство, повідомляє Укрінформ.

Про це стало відомо після зустрічі в Парижі міністерки оборони Люксебургу Юріко Бакес зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.

"Фокус на поглибленні оборонного співробітництва, посиленні Люксембурга французькими бойовими машинами та продовження підтримки України, включаючи внесок у розмірі 5 млн євро до коаліції "Артилерія", - написано в повідомленні.

Обидва міністри також підтвердили своє бажання продовжувати та посилювати підтримку України в довгостроковій перспективі.

Люксембург також прагне розвивати європейські оборонні виробничі потужності та розширює свої власні можливості, закуповуючи у Франції бойові та допоміжні машини Jaguar, Griffon та Serval.