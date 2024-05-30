Люксембург выделил 5 млн евро на "Артиллерийскую коалицию" для Украины

Люксембург выделил 5 миллионов евро на финансирование материалов и оборудования для Украины в рамках коалиции "Артиллерия", возглавляемой Францией и США и в которой участвует само герцогство, сообщает Укринформ.

Об этом стало известно после встречи в Париже министерки обороны Люксебурга Юрико Бакеса со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

"Фокус на углублении оборонного сотрудничества, усилении Люксембурга французскими боевыми машинами и продолжении поддержки Украины, включая вклад в размере 5 млн. евро в коалицию "Артиллерия" , - написано в сообщении.

Оба министра также подтвердили свое желание продолжать и усиливать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Люксембург также стремится развивать европейские оборонные производственные мощности и расширяет свои собственные возможности, закупая во Франции боевые и вспомогательные машины Jaguar, Griffon и Serval.