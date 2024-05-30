Міністри ЄС погодили високі тарифи на поставку зерна з РФ та Білорусі

Рада міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань торгівлі) погодила підвищення тарифів на імпорт зернової продукції з Росії та Білорусі. З посиланням на заяву виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, повідомляє Укрінформ.

«Міністри ЄС погодилися запровадити високі тарифи на зерновий імпорт з Росії й Білорусі з 1 липня, щоб припинити дестабілізуючу роль російського зерна для фермерського сектору ЄС; обмежити доходи Росії для фінансування її війни в Україні; для боротьби з незаконним російським експортом вкраденого в Україні зерна на ринок ЄС» , - написав Домбровскіс.

Як зазначається на сайті Євроради, прийняте регулювання має на меті запровадити «заборонні» тарифи на імпорт зернової продукції з Росії й Білорусі. Митні збори будуть підвищені проти таких видів продукції, як зерно, насіння соняшника та відповідних товарів з Росії та Білорусі до такого рівня, щоб фактично припинить їх імпорт до ЄС.

Ці заходи будуть застосовуватися проти продукції, яка прямо або опосередковано експортується в ЄС з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Водночас вони не поширюються на транзит їхньої зернової продукції через ЄС на ринки третіх країн.

«Є свідчення, що Російська Федерація незаконно привласнює великі обсяги такої продукції на окупованих територіях України та експортує на зовнішні ринки під виглядом російських товарів. Ці заходи дозволять запобігти дестабілізації ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно викраденого зерна, виробленого на території України, та не дозволить Росії використовувати надходження від його експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України» , - наголошується у заяві.

Сьогоднішнє рішення Ради міністрів ЄС буде оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Відповідні регуляторні правила набудуть чинності 1 липня 2024 року.