Министры ЕС согласовали высокие тарифы на поставку зерна из РФ и Беларуси

Совет министров ЕС по внешним отношениям (по вопросам торговли) согласовал повышение тарифов на импорт зерновой продукции из России и Белоруссии. Со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, сообщает Укринформ.

«Министры ЕС согласились ввести высокие тарифы на зерновой импорт из России и Беларуси с 1 июля, чтобы прекратить дестабилизирующую роль российского зерна для фермерского сектора ЕС; ограничить доходы России для финансирования войны в Украине; для борьбы с незаконным российским экспортом украденного в Украине зерна на рынок ЕС» , - написал Домбровскис.

Как отмечается на сайте Евросовета, цель принятия регулирования ввести «запретные» тарифы на импорт зерновой продукции из России и Беларуси. Таможенные сборы будут повышены против таких видов продукции как зерно, семена подсолнечника и соответствующих товаров из России и Беларуси до такого уровня, чтобы фактически прекратить их импорт в ЕС.

Эти меры будут применяться против продукции, прямо или косвенно экспортируемой в ЕС из Российской Федерации и Республики Беларусь. В то же время, они не распространяются на транзит их зерновой продукции через ЕС на рынки третьих стран.

«Есть свидетельства, что Российская Федерация незаконно присваивает большие объемы такой продукции на оккупированных территориях Украины и экспортирует на внешние рынки под видом российских товаров. Эти меры позволят предотвратить дестабилизацию рынка ЕС, остановят российский экспорт незаконно похищенного зерна, произведенного на территории Украины, и не позволит России использовать поступления от его экспорта в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины» , - отмечается в заявлении.

Сегодняшнее решение Совета Министров ЕС будет обнародовано в Официальном журнале ЕС. Соответствующие регуляторные правила вступят в силу с 1 июля 2024 года.