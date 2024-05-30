РосЗМІ повідомляють про ураження в Криму п'яти катерів та двох поромів

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що вночі в окупованому Криму знищило два російські катери типу «Тунець». Однак російські ЗМІ пишуть, що втрати окупантів можуть бути більшими, до того ж йдеться про поранених росіян, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, за даними ASTRA в Криму можуть бути пошкоджені або знищені чотири катери, два пороми та лоцманський катер. При цьому повідомляється про п'ятьох поранених.

Йдеться про затонулий катер «Мєчта», про пошкоджені пороми «Конро Трейдер» та пором «Авангард». Останній за даними ЗМІ з джерел в екстрених службах через пошкодження сів на мілину.

Поранення отримав один із членів екіпажу «Конро Трейдер». Йому довелося робити операцію. На «Авангарді» ще четверо поранених.

Крім цих суден, зазначили в ASTRA, пошкодження отримали чотири транспортно-десантні катери КС 701. Про знищення двох із них повідомляло ГУР МОУ.

Спочатку про пошкодження двох катерів «Тунець» повідомляли українські ЗМІ. Пізніше ГУР повідомило про знищення катерів за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Військова розвідка також показала відео знищення «Тунців».

У ГУР зазначили, що росіяни, щоб знищити українські морські ударні дрони, 32 рази піднімали свою бойову авіацію. Зокрема, окупанти задіяли літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 та Мі-8. Крім того, росіяни намагалися зупинити безпілотники стрілецькою зброєю та 30-мм гарматами. Щоправда, в окупантів так нічого й не вийшло.