РосСМИ сообщают о поражении в Крыму пяти катеров и двух паромов

Главное управление разведки Минобороны заявило, что ночью в оккупированном Крыму уничтожило два российских катера типа «Тунец». Однако российские СМИ пишут, что потери оккупантов могут быть больше, к тому же говорится о раненых россиянах, сообщает Зеркало недели.

Так, по данным ASTRA в Крыму могут быть повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер. При этом сообщается о пяти раненых.

Речь идет о затонувшем катере «Мечта», о поврежденных паромах «Конро Трейдер» и паром «Авангард». Последний по данным СМИ из источников в экстренных службах, из-за повреждений сел на мель.

Ранения получил один из членов экипажа «Конро Трейдер». Ему пришлось делать операцию. На «Авангарде» еще четверо раненых.

Кроме этих суден, отметили в ASTRA, повреждения получили четыре транспортно-десантных катера КС 701. Об уничтожении двух из них и сообщало ГУР МОУ.

Изначально о повреждении двух катеров «Тунец» сообщали украинские СМИ. Позже ГУР сообщило об уничтожении катеров с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Военная разведка также показала видео уничтожения «Тунцов».

В ГУР отметили, что россияне, чтобы уничтожить украинские морские ударные дроны, 32 раза поднимали в небо свою боевую авиацию. В частности, оккупанты задействовали самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Кроме того, россияне пытались остановить беспилотники стрелковым оружием и 30-мм пушками. Правда у оккупантов так ничего и не вышло.