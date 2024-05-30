Окупанти знову почали штурмувати острів Нестрига на Херсонщині - ВСУ

На Херсонщині російські війська після тривалої паузи почали знову штурмувати острів Нестрига. Про це заявив в ефірі телемарафону речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук, повідомляє Дзеркало тижня.

Він повідомив про загострення на лінії бойового зіткнення на південному напрямку.

"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що іде підготовка до Саміту миру. І це для росіян традиційний спосіб інструментарію їхньої геополітики" , - наголосив він.

За минулу добу на півдні війська РФ здійснили 19 штурмів, із них 12 — на оріхівському напрямку, зокрема у районі населеного пункту Старомайорське, шість — у районі Кринок, де ЗСУ утримують плацдарм, та один — на острів Нестрига.

Раніше Дмитро Плетенчук зазначав, що контроль над островом Нестрига суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів.