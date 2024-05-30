Нардеп: США можуть непублічно дозволити Україні бити американською зброєю по РФ

У США можуть надати Україні непублічний дозвіл на використання американської зброї для ударів по території країни-агресора Росії. Про це сказав в ефірі телемарафону народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє Новое время.

«Нам головне результат, а не процес, як він буде оголошений. Ми про це говорили у США: „Хочете кажіть публічно, не хочете — дайте непублічний дозвіл через різні канали“. У нас багато каналів (взаємодії - ред.)» , — зазначив він.

Чернєв зауважив, що українські військові подали запит на дозвіл бити зброєю США по цілях на території РФ.

За його словами, Штати можуть надати відповідний дозвіл через військові канали, тобто зробити його непублічним.

«Якщо по військових канал наші військові отримають такий дозвіл, цього буде абсолютно достатньо, не потрібно це проголошувати у The New York Times, СNN або BBC. Тому абсолютно можливий і такий варіант розвитку подій» , — підкреслив нардеп.

Раніше газета The New York Times написала, що президент США Джо Байден наближається до скасування заборони на використання американської зброї на території Росії.