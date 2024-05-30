Нардеп: США могут непублично разрешить Украине бить американским оружием по РФ

В США могут предоставить Украине непубличное разрешение на использование американского оружия для ударов по территории страны-агрессора России. Об этом сказал в эфире телемарафона народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщает Новое время.

«Нам главное результат, а не процесс, как он будет объявлен. Мы об этом говорили в США: „Хотите говорите публично, не хотите — дайте непубличное разрешение через различные каналы“. У нас много каналов (взаимодействия — ред.)» , — отметил он.

Чернев отметил, что украинские военные подали запрос на разрешение бить оружием США по целям на территории РФ.

По его словам, Штаты могут предоставить соответствующее разрешение через военные каналы, то есть сделать его непубличным.

«Если по военному каналу наши военные получат такое разрешение, этого будет абсолютно достаточно, не нужно это провозглашать в The New York Times, СNN или BBC. Поэтому абсолютно возможен и такой вариант развития событий» , — подчеркнул нардеп.

Ранее газета The New York Times написала, что президент США Джо Байден приближается к отмене запрета на использование американского оружия на территории России.