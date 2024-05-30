У ЄС заявили, що не потребують транзиту російського газу через Україну

Євросоюз мав понад два роки, щоб підготуватися до припинення транзиту російського газу через ГТС України, тож не має підстав просити Україну продовжувати будь-які транзитні контракти з російськими компаніями. Про це сьогодні у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС з енергетики заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Укрінформ.

"Транзитна угода, що дозволяє експорт російського газу та його доставку через український маршрут, була продовжена у 2019 році терміном на п’ять років. Це означає, що дія цього контракту завершується наприкінці цього року. Я відвідала Київ кілька тижнів тому і я була дуже чіткою у спілкуванні з нашими українськими партнерами. Європа готувалася до цього моменту, коли транзитна угода припинить дію, вже протягом більш ніж двох років" , - сказала єврокомісар.

"Ми знайшли альтернативні шляхи постачання, і з нашого боку немає жодної необхідності звертатися із запитом до українців, щоб вони залучалися до будь-яких перемовин з російськими компаніями" , - додала Сімсон.

Як повідомлялося, Україна залишалася ключовим маршрутом транзиту російського газу навіть попри повномасштабне вторгнення РФ. Хоча фактичні потоки транзитного трубопроводу становлять менше 40% від законтрактованих обсягів.

Найбільше від поставок російського газу через територію України залежать такі країни, як Австрія, Словаччина та Чехія.