В ЕС заявили, что не нуждаются в транзите российского газа через Украину

Евросоюзу было более двух лет, чтобы подготовиться к прекращению транзита российского газа через ГТС Украины, поэтому нет оснований просить Украину продлевать какие-либо транзитные контракты с российскими компаниями. Об этом сегодня в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по энергетике заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает Укринформ.

"Транзитное соглашение, разрешающее экспорт российского газа и его доставку через украинский маршрут, было продлено в 2019 году сроком на пять лет. Это означает, что действие этого контракта завершается в конце этого года. Я посетила Киев несколько недель назад и я была очень четкой в общении с нашими украинскими партнерами. Европа готовилась к этому моменту, когда транзитное соглашение прекратит действие уже более двух лет" , - сказала еврокомиссар.

"Мы нашли альтернативные пути поставок, и с нашей стороны нет никакой необходимости обращаться с запросом к украинцам, чтобы они приобщались к любым переговорам с российскими компаниями" , - добавила Симсон.

Как сообщалось, Украина оставалась ключевым маршрутом транзита российского газа даже несмотря на полномасштабное вторжение РФ. Хотя фактические потоки транзитного трубопровода составляют менее 40% законтрактованных объемов.

Больше всего от поставок российского газа через территорию Украины зависят такие страны как Австрия, Словакия и Чехия.