Однопартієць Шольца закликав зняти заборону на удари по РФ німецькою зброєю

Очільник комітету Бундестагу у закордонних справах від партії канцлера Німеччини Олафа Шольца СДПН Міхаель Рот закликав надати Україні дозвіл на використання зброї по цілях на території Росії. Про це пише Tagesschau, повідомляє Новое время.

«Я наполегливо раджу вам слідувати за Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який виступив з цією пропозицією» , — сказав Рот в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Шольц поки що відкинув цю пропозицію, а уряд США наразі обговорює це питання, відкидаючи побоювання, що це перетне червону лінію і перетворить країни НАТО на воюючі сторони.

«Червона лінія — це міжнародне право, ця лінія не буде перетнута» , — підкреслив він, говорячи про українські атаки на об'єкти в Росії.