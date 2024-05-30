Україна після дворічної паузи відновила експорт вугілля

Кабінет міністрів зняв заборону на експорт вугілля кам'яного, антрациту, брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, отриманих з кам'яного вугілля. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє ЛігаБізнес.

Тепер Україна зможе експортувати 1,15 млн тонн вугілля у 2024 році.

Причиною зняття заборони є необхідність забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля на експорт, йдеться в повідомленні.

Україна зупинила експорт вугілля в червні 2022 року заради захисту енергосектора в умовах воєнної агресії Росії.

Завдяки забороні Україна змогла пройти зиму 2022-2023 без імпорту вугілля. Перед опалювальним сезоном на складах у країні було 2 млн тонн вугілля, до кінця – 1,2 млн тонн, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.

У грудні 2022 року Кабмін продовжив нульову квоту на експорт вугілля на 2023 рік.