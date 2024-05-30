Украина после двухлетней паузы возобновила экспорт угля

Кабинет министров снял запрет на экспорт угля каменного, антрацита, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельнычук, сообщает Лига.Бизнес.

Теперь Украина сможет экспортировать 1,15 млн тонн угля в 2024 году.

Причина снятия запрета — необходимость обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий и реализации энергетического угля на экспорт, говорится в сообщении.

Украина остановила экспорт угля в июне 2022 года ради защиты энергосектора в условиях начавшейся военной агрессии России.

Благодаря запрету Украина смогла пройти зиму 2022-23 без импорта угля. Перед отопительным сезоном на складах в стране было 2 млн тонн угля, к концу – 1,2 млн тонн, отмечал министр энергетики Герман Галущенко.

В декабре 2022 года Кабмин продлил нулевую квоту на экспорт угля на 2023 год.