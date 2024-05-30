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"Укренерго" не планує відключень світла 31 травня

"Укренерго" не планує відключень світла 31 травня
Фото: Курс України

НЕК "Укренерго" не планує вводити обмежень енергопостачання для споживачів у п'ятницю, 31 травня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"31 травня відключення не прогнозуються", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за словами голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, світло останніми днями не відключали, оскільки з ремонту було виведено два енергоблоки АЕС. Але протягом наступних днів декілька енергоблоків будуть виведені в ремонт і відключення можуть поновитися.

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