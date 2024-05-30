"Укрэнерго" не планирует отключения света 31 мая

НЭК "Укрэнерго" не планирует вводить ограничения энергоснабжения для потребителей в пятницу, 31 мая, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"31 мая отключения не прогнозируются" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, по словам главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, свет в последние дни не отключали, поскольку из ремонта было выведено два энергоблока АЭС. Но в течение следующих дней несколько энергоблоков будут выведены в ремонт и отключения могут возобновиться.