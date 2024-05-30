Атака на Крим: в ГУР уточнили наслідки для окупантів

Передплата за 50% - літня акція!

В окупованому Криму під час атаки українськими ударними морськими дронами уражено 4 швидкісні катери "Тунєц", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу. Тож загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц" , — йдеться в повідомленні.

Ці катери використовувалися для забезпечення логістики та патрулювання акваторії поблизу окупованого Криму.