Атака на Крым: в ГУР уточнили последствия для оккупантов

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В оккупированном Крыму во время атаки украинскими ударными морскими дронами поражены 4 скоростных катера "Тунец", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа. Поэтому потери государства-агрессора россии от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец" , — говорится в сообщении.

Эти катера использовались для обеспечения логистики и патрулирования акватории вблизи оккупированного Крыма.