Суд присяжных признал Трампа виновным по всем обвинениям

Журі присяжних визнало Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей.﻿﻿ З посиланням на CNN, повідомляє Українська правда.

Суд присяжних Манхеттена визнав Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, з якою він зіткнувся в кримінальному процесі щодо приховування грошей.

Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

Прокуратура звинуватила Трампа у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Після вироку Трамп розкритикував судовий процес, назвавши його "ганьбою" та "сфальсифікованим".

Суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

Дата близька до дати Національного з’їзду Республіканської партії, який має розпочатися 15 липня і обрати кандидати у президенти від партії.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.