Курс валют НБУ на 31 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 31 травня 2024 року
Курс долара , порівняно з 30 травня, підвищився на 2 коп. до 40.5001 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 43.8171 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів упав на 14 коп. до 51.4756 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 28 коп. до 44.6380 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.2301 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.500 100
|EUR
|Євро
|43.817 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.475 600
|CHF
|Швейцарський франк
|44,638 000
|PLN
|Польський злотий
|10.230 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.