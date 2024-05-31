Курс валют НБУ на 31 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 31 травня 2024 року

Курс долара , порівняно з 30 травня, підвищився на 2 коп. до 40.5001 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.8171 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 14 коп. до 51.4756 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 28 коп. до 44.6380 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.2301 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.500 100 EUR Євро 43.817 100 GBP Фунт стерлінгів 51.475 600 CHF Швейцарський франк 44,638 000 PLN Польський злотий 10.230 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.