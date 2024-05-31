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Курс валют НБУ на 31 травня

Курс валют НБУ на 31 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 31 травня 2024 року

Курс долара , порівняно з 30 травня, підвищився на 2 коп. до 40.5001 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.8171 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 14 коп. до 51.4756 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 28 коп. до 44.6380 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.2301 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.500 100 +0.0169
EUR Євро 43.817 100 --0.1031
GBP Фунт стерлінгів 51.475 600 --0.1405
CHF Швейцарський франк 44,638 000 +0.2826
PLN Польський злотий 10.230 100 --0.0757

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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