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Курс валют НБУ на 31 мая

Курс валют НБУ на 31 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 31 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 мая, повысился на 2 коп до 40.5001 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.8171 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 14 коп до 51.4756 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 28 коп до 44.6380 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.2301 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.500100 +0.0169
EUR Евро 43.817100 --0.1031
GBP Фунт стерлингов 51.475600 --0.1405
CHF Швейцарский франк 44.638000 +0.2826
PLN Польский злотый 10.230100 --0.0757

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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