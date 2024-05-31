Курс валют НБУ на 31 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 31 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 30 мая, повысился на 2 коп до 40.5001 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 43.8171 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 14 коп до 51.4756 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 28 коп до 44.6380 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.2301 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.500100
|EUR
|Евро
|43.817100
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.475600
|CHF
|Швейцарский франк
|44.638000
|PLN
|Польский злотый
|10.230100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.