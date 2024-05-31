Курс валют НБУ на 31 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 31 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 мая, повысился на 2 коп до 40.5001 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.8171 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 14 коп до 51.4756 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 28 коп до 44.6380 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.2301 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.500 100 EUR Евро 43.817 100 GBP Фунт стерлингов 51.475 600 CHF Швейцарский франк 44.638 000 PLN Польский злотый 10.230 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.