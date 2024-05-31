Росіяни завдали ракетного удару по Києву: ППО збила всі цілі

У ніч на 31 травня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Попередньо, ППО збила всі ворожі цілі. Водночас через падіння уламків сталася пожежа.

Про це повідомив﻿ начальник КМВА Сергій Попко.

За наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

Попередньо, без жертв. Інформація уточнюється.

Пізніше в КМВА додали﻿, що пожежею пошкоджено: приватне домоволодіння СТО, автомийка, 6 легкових авто та складське приміщення. Горіло на площі приблизно 120 м2.