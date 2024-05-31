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Росіяни завдали ракетного удару по Києву: ППО збила всі цілі
У ніч на 31 травня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Попередньо, ППО збила всі ворожі цілі. Водночас через падіння уламків сталася пожежа.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
За наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.
Попередньо, без жертв. Інформація уточнюється.
Пізніше в КМВА додали, що пожежею пошкоджено: приватне домоволодіння СТО, автомийка, 6 легкових авто та складське приміщення. Горіло на площі приблизно 120 м2.