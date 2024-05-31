Міноборони спростили процедуру прийому озброєння та техніки

Міноборони спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ. Відтепер процедура отримання для нового зразка озброєння та військової техніки коду НАТО скорочується до 10 днів. Про це поінформували у відомстві, повідомляє Корреспондент.

Нова інструкція спрощує наявний порядок, прибираючи з процесу окремі дії, які дублюються.

"Ситуація на фронті вимагає пришвидшення багатьох процесів. Зокрема, щодо допущення до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки для наших підрозділів" , - зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Удосконалення визначених алгоритмів наразі дає змогу Міноборони здійснювати кодифікацію предмета постачання за результатами вивчення заявлених розробником тактико-технічних характеристик (ТТХ) зразків товарів оборонного призначення та ознайомлення з результатами випробувань, проведених самим розробником.

Зазначається, що до пропозиції щодо кодифікації зразка з пакетом документів долучаються програма та методики проведення випробувань зразка, акт та протоколи достатності проведених розробниками випробувань для підтвердження заявлених тактико-технічних характеристик зразка, погоджений з військовим представництвом проєкт Технічних умов. У такому випадку за правилами нової Інструкції, виробник може пройти процедуру випробування у максимально стислий термін.

"Коли підприємства розробники озброєння та військової техніки не мають ресурсних та технічних можливостей для проведення випробувань, до прикладу снаряду, самостійно, то укладається спільне рішення Міноборони та виробника на проведення такого випробування. У такому випадку процес кодифікації нового зразка озброєння може зайняти дещо більше часу" , - вказали у міністерстві.

Варто додати, що зразок ОВТ, який пройшов кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у підрозділах Сил оборони України.